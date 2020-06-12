В Киеве запоздалое лето установило два "жарких" температурных рекорда.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на своем сайте. Речь идет о погоде в среду, 10 июня, и ночь на четверг, 11 июня.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3°С. Это на 0,3°С выше предыдущего температурного рекорда этого дня 1885 года (то есть 135-летней давности).

В Киеве лето побило рекорды по жаре за 140 лет. Иллюстрация

Отмечается, что ночь на четверг, 11 июня, в столице была самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже +20,6°С. Предыдущее рекордное значение того года +20,2°С было превышено на 0,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор наук, ведущая сотрудница Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко рассказала, что лето-2020 в Украине будет находиться в "погодных качелях". Прогнозируется как жара, так и затяжные прохладные дни с дождями.