В Киеве кусок фасада старого дома рухнул на авто. Фото

В Киеве из дома на Михайловском переулке откололся кусок фасада и повредил припаркованный автомобиль. Из людей никто не пострадал.

Об инциденте в Facebook написал пользователь Дмитрий Ралевский, опубликовав соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Друзья, будьте осторожны у фасадов старых домов, вот такую ситуацию увидел сегодня на Михайловском переулке. Хорошо, что не пострадали люди", – отметил он.

Как видно из снимков, в результате обрушения фасада повреждения получил припаркованный под домом автомобиль. При этом с размера камней можно понять, что, если бы в это время там находились люди, ЧП могло бы привести к более серьезным последствиям.

Кроме этого, место осыпания фасада не было огорожено, что тоже несет угрозу для прохожих.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября на железнодорожном вокзале в Киеве возле надземного пешеходного перехода отпала ограда. Под указанной конструкцией проходит путь скоростного трамвая.