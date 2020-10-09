В Киеве кусок фасада старого дома рухнул на авто. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Жизнь столицы
13,5 т.
Фасад повредил авто в Киеве

В Киеве из дома на Михайловском переулке откололся кусок фасада и повредил припаркованный автомобиль. Из людей никто не пострадал.

Об инциденте в Facebook написал пользователь Дмитрий Ралевский, опубликовав соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Друзья, будьте осторожны у фасадов старых домов, вот такую ситуацию увидел сегодня на Михайловском переулке. Хорошо, что не пострадали люди", – отметил он.

Фасад осыпался из старого дома на Михайловском переулке.

Как видно из снимков, в результате обрушения фасада повреждения получил припаркованный под домом автомобиль. При этом с размера камней можно понять, что, если бы в это время там находились люди, ЧП могло бы привести к более серьезным последствиям.

Куски фасада повредили авто.

Кроме этого, место осыпания фасада не было огорожено, что тоже несет угрозу для прохожих.

Скриншот поста.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября на железнодорожном вокзале в Киеве возле надземного пешеходного перехода отпала ограда. Под указанной конструкцией проходит путь скоростного трамвая.

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