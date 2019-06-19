В Киеве критически загрязнился воздух: названы самые опасные районы

В отдельных районах Киева 18 и 19 июня уровень загрязнения воздуха превысил норму в шесть раз.

Речь идет о веществе дикосид азота – ядовитом газе, который может вызывать раздражение слизистых и даже отек легких. В ГосЧС в Киеве предупредили, что особенно сильные загрязнения сконцентрированы в районе Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площади.

"Такие метеорологические условия (жаркая погода, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к возростанию) продержатся до 24 июня", – сообщили спасатели.

Иллюстрация ГосЧС в Киеве

Такое сильное загрязнение воздуха объясняется крайне жаркой погодой и фактическим отсутствием ветра и осадков. Дожди в столице прошли только в нескольких районах, в то время как в основной части города – засуха.

Оболонский проспект Google-карти

Бессарбская площадь Google-карти

Демеевская площадь Google-карти

Как писал OBOZREVATEL, с 8 июня жителей Киева предупредили о критическом уровне загрязнения воздуха в некоторых районах столицы.Такая ситуация сложилась из-за сильной жары в городе.

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