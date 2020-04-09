В Киеве коронавирусом заразился наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря
Свято-Троицкий Ионинский монастырь в Киеве (подчиняется УПЦ МП) закрылся на карантин, а у его наместника архиепископа Ионы (Черепанова) выявили коронавирус COVID-19.
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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Архиепископ отметил, что не знает, где мог заразиться, ведь контактировал со многими.
"Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38, и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", – сообщил священнослужитель.
Архиепископ добавил, что по состоянию на утро 9 апреля чувствовал себя нормально, высокой температуры не было. По его словам, монастырь, как и ботанический сад, где размещено здание, – на карантине. Службы проходят, но без прихожан.
"Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме – по телефону, смс", – написал священнослужитель.
Как отметило ВВС Украина, ранее монахи монастыря писали в соцсетях, что их наместник заболел, хотя сначала тот отрицал проблему и саму опасность пандемии COVID-19.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко разместил в сети скирншоты, которые свидетельствуют о том, что в Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве раньше призывали игнорировать карантин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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