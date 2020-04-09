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9 апреля • обновлено в 12:12
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В Киеве коронавирусом заразился наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря

5.2т
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Свято-Троицкий Ионинский монастырь в Киеве (подчиняется УПЦ МП) закрылся на карантин, а у его наместника архиепископа Ионы (Черепанова) выявили коронавирус COVID-19.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Архиепископ отметил, что не знает, где мог заразиться, ведь контактировал со многими.

"Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38, и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", – сообщил священнослужитель.

В Киеве коронавирусом заразился наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря. Иллюстрация

В Киеве коронавирусом заразился наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря. Иллюстрация

Архиепископ добавил, что по состоянию на утро 9 апреля чувствовал себя нормально, высокой температуры не было. По его словам, монастырь, как и ботанический сад, где размещено здание, – на карантине. Службы проходят, но без прихожан.

"Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме – по телефону, смс", – написал священнослужитель.

Как отметило ВВС Украина, ранее монахи монастыря писали в соцсетях, что их наместник заболел, хотя сначала тот отрицал проблему и саму опасность пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Мэр Киева Виталий Кличко выразил опасения относительно последствий празднования Пасхи во время пандемии коронавируса COVID-19 жителями города и призвал их сделать это дома, не посещать места массового скопления людей.

  • В Киево-Печерской лавре подтвердили, что их настоятель, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) прошел тест на коронавирус COVID-19.

  • В храмах Житомира 7 апреля собралось множество прихожан, которые сознательно игнорировали запрет на массовые мероприятия во время карантина из-за коронавируса.

  • В Киеве 7 апреля, на праздник Благовещения, толпа людей с детьми пришла в церковь, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

  • В микрорайоне Львова Сыхове церковь стала фигурантом скандала из-за неприемлемого нарушения карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

  • Позже выяснилось, что богослужения во всех храмах Украины всех конфессий из-за коронавируса COVID-19 в ближайшее время будут проводиться только с участием священнослужителей и тех, кто обеспечивает онлайн-трансляцию. В том числе так будет и на Пасху.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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