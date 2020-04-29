Коронавирус снова ударил по Киеву: всего заразились 1314 человек
В Киеве по состоянию на утро 29 апреля зафиксирован уже 1341 случай заражения коронавирусом и 24 смерти от него, тогда как вылечиться удалось 69 больным.
Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
За сутки добавилось еще 43 случая заражения: из них 5 медиков.
Заболели 21 женщина от 25 до 60 лет и одна девочка 12 лет, а также 20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет и мальчик 9 лет.
Два случая заражения подтвердили за сутки в Киево-Печерской лавре. Госпитализировали 17 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.
Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине подтверждено уже 9866 случаев заражения COVID-19.