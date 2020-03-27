В Киеве по состоянию на 12:00 пятницы, 27 марта, количество больных коронавирусом COVID-19 достигло 55 человек.

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Таким образом заболевания обнаружили еще у 8 граждан. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале.

"К сожалению, количество людей, которые заразились коронавирусом, в столице увеличилось. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", – подчеркнул глава Киева.

По словам Кличко, новые случаи COVID-19 обнаружили у четырех женщин, в возрасте от 31 до 59 лет, и у такого же количества мужчин, в возрасте от 43 до 59 лет.

"Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Двое – в городскую клиническую больницу №4. Еще двое – в центральный госпиталь МВД. А двое – находятся в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", – отметил он.

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