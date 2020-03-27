Главная Новости
27 марта • обновлено в 12:23
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве коронавирусом заболело более полсотни человек

4.8т
Читать материал на украинском

В Киеве по состоянию на 12:00 пятницы, 27 марта, количество больных коронавирусом COVID-19 достигло 55 человек.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Таким образом заболевания обнаружили еще у 8 граждан. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале.

"К сожалению, количество людей, которые заразились коронавирусом, в столице увеличилось. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", – подчеркнул глава Киева.

По словам Кличко, новые случаи COVID-19 обнаружили у четырех женщин, в возрасте от 31 до 59 лет, и у такого же количества мужчин, в возрасте от 43 до 59 лет.

"Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Двое – в городскую клиническую больницу №4. Еще двое – в центральный госпиталь МВД. А двое – находятся в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", – отметил он.

Новость обновляется.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Яра Дорош
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
1
Смешно
1
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги