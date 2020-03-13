В Киеве возле инфекционного корпуса Александровской больницы, которая предназначена для оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус, начали дежурить полицейские.
Данные меры безопасности будто бы связаны с тем, что в стационар доставили двух граждан Китая с подозрением на COVID-19. Об этом OBOZREVATEL сообщили пациенты клиники (для просмотра видео, проскролльте вниз).
Источник прислал фото, на котором видно, что возле корпуса находилась группа полицейских, а также бойцы Национальной гвардии Украины. Также было несколько автомобилей правоохранителей.
Возле Александровской больницы в Киеве дежурит полиция
Неофициально правоохранители сообщили, что обеспечивают публичный порядок.
"Чтоб не было как в Новых Санжарах", – отметил один из полицейских.
Напомним, что в феврале в поселке Полтавской области произошли противостояния местных жителей с полицией из-за эвакуированных из китайского Уханя, где расположен эпицентр распространения коронавируса.
Возле Александровской больницы в Киеве дежурит полиция
Возле Александровской больницы в Киеве дежурит полиция
Пресс-секретарь департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская подтвердила OBOZREVATEL, что в медучреждении находятся на лечении двое граждан Китая.
"Им сделали экспресс-тесты, которые были отрицательными. Теперь ожидаются результаты более обстоятельного исследования", – рассказала она.
Пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Киеве Яна Неруш сообщила OBOZREVATEL, что вокруг больницы уже в течение нескольких дней находится наряд полиции и двое бойцов Нацгвардии.
"Правоохранители проводят ограничительные мероприятия в рамках карантинных мер безопасности. Обеспечивают правопорядок на местах, где для этого есть необходимость", – отметила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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