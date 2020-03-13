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13 марта • обновлено в 16:26
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/ Жизнь столицы

В Киеве "коронавирусную" больницу взяли под охрану полиции

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В Киеве возле инфекционного корпуса Александровской больницы, которая предназначена для оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус, начали дежурить полицейские.

Данные меры безопасности будто бы связаны с тем, что в стационар доставили двух граждан Китая с подозрением на COVID-19. Об этом OBOZREVATEL сообщили пациенты клиники (для просмотра видео, проскролльте вниз).

Источник прислал фото, на котором видно, что возле корпуса находилась группа полицейских, а также бойцы Национальной гвардии Украины. Также было несколько автомобилей правоохранителей.

Возле Александровской больницы в Киеве дежурит полиция

Возле Александровской больницы в Киеве дежурит полиция

Неофициально правоохранители сообщили, что обеспечивают публичный порядок.

"Чтоб не было как в Новых Санжарах", – отметил один из полицейских.

Напомним, что в феврале в поселке Полтавской области произошли противостояния местных жителей с полицией из-за эвакуированных из китайского Уханя, где расположен эпицентр распространения коронавируса.

Возле Александровской больницы в Киеве дежурит полиция

Возле Александровской больницы в Киеве дежурит полиция

Возле Александровской больницы в Киеве дежурит полиция

Возле Александровской больницы в Киеве дежурит полиция

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская подтвердила OBOZREVATEL, что в медучреждении находятся на лечении двое граждан Китая.

"Им сделали экспресс-тесты, которые были отрицательными. Теперь ожидаются результаты более обстоятельного исследования", – рассказала она.

Пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Киеве Яна Неруш сообщила OBOZREVATEL, что вокруг больницы уже в течение нескольких дней находится наряд полиции и двое бойцов Нацгвардии.

"Правоохранители проводят ограничительные мероприятия в рамках карантинных мер безопасности. Обеспечивают правопорядок на местах, где для этого есть необходимость", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

  • Глава КГГА Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.

  • На станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.

  • Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.

  • В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.

  • В Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Коронавирус Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
вирус болезнь
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