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26 апреля • обновлено в 13:06
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В Киеве коронавирус за сутки подцепили 10 медиков и 5 детей: статистика на 26 апреля

2.2т
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В Киеве по состоянию на утро 26 апреле зафиксировано уже 1188 случаев заражения коронавирусом и 22 смерти от него, тогда как вылечиться удалось 60 больным.

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Только за последние сутки в столице диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили в 29 человек, к тому же 10 из них – медики и пятеро детей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, из новых инфицированных – 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет, девять мужчин в возрасте от 25 до 70 лет, две девочки – 4 и 12 лет и трое мальчиков в возрасте 4, 10 и 17 лет.

В Киеве коронавирус за сутки подцепили 10 медиков и 5 детей: статистика на 26 апреля

С 29 больных семь пациентов госпитализировали в столичные медучреждения. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я очень хочу надеяться, что динамика заболевания не будет расти. Что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. И город постепенно будет возвращаться к привычной жизни", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы добавил, что очень важными для всех украинцев будут следующие две недели. И чтобы в городе и в целом в стране резко не увеличилось количество больных, он в очередной раз призвал граждан соблюдать правила карантина.

В Киеве коронавирус за сутки подцепили 10 медиков и 5 детей: статистика на 26 апреля

"Понимаю, как все устали. Понимаю, что ресурсы у людей заканчиваются. Что бизнес и предприятия должны работать... Потерпите еще немного! И только вместе, общими усилиями мы сможем преодолеть этот вызов и выйти из кризиса!" – сказал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что метро в Киеве может заработать только через 30 дней после окончания карантина из-за пандемии коронавируса.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Новости Киева и Киевской области Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Тег
вирус
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Подтверждено 1188 случаев. Ладно, пусть умножим на 2, как советует Степанов. Округлим до 2500 лабораторно подтвержденных случаев. В Киеве почти три миллиона жителей. Ладно, округлим до 2 млн, многие вывезли детей да и сами выехали. Все равно получаем 0, 125 %. Меры предосторожности, это правильно, но многомиллиардные убытки для экономики, многотысячные убытки людей, замороженная работа тысяч предприятий, стоящие на приколе поезда, самолеты, автобусы. Как минимум, это странно. Не очень адекватно выглядит.
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