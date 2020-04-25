В Киеве коронавирус убил 21 человека, зараженных – уже 1159

Тимур Григоренко Жизнь столицы 11:26, 25.04.2020 Обновлено: 13:28, 25.04.2020

Состоянием на 25 апреля в Киеве зафиксировали 1159 зараженных COVID-19. Всего в столице от коронавируса умерли 21 человек.

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За прошедшие сутки количество больных возросло на 37 человек, среди них четверо медиков. Об этом в Телеграм-канал сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболевшие за сутки:

  • 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет

  • 11 мужчин от 18 до 82 лет

  • 1 девушка и 3 юношей возрастом до 17 лет.

"Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Поправилось в сутки 7 киевлян. Всего за это время излечились 60 человек", – отметил Кличко.

Количество новых больных по районах:

  • Печерский +1

  • Шевченковский +7

  • Соломенский +2

  • Днепровский +6

  • Святошинский 0

  • Деснянский +8

  • Подольский +4

  • Голосеевский +1

  • Оболонский +2

  • Дарницкий +8

Глава столицы напомнил, что поминальные дни перенесены на 6 июня. Доступ к кладбищам в Киеве ограничили.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 25 апреля в Украине подтвердили 8 125 случаев заражения COVID-19.

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