В Киеве коронавирус убил 21 человека, зараженных – уже 1159

Состоянием на 25 апреля в Киеве зафиксировали 1159 зараженных COVID-19. Всего в столице от коронавируса умерли 21 человек.

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За прошедшие сутки, количество больных возросло на 37 человек, среди них четверо медиков. Об этом в Телеграм-канал сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболевшие за сутки:

22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет

11 мужчин от 18 до 82 лет

1 девушка и 3 юношей возрастом до 17 лет.

"Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Поправилось в сутки 7 киевлян. Всего за это время излечились 60 человек", – отметил Кличко.

Количество новых больных по районах:

Печерский +1

Шевченковский +7

Соломенский 2

Днепровский +6

Святошинский 0

Деснянский +8

Подольский +4

Голосеевский +1

Оболонский +2

Дарницкий +8

Глава столицы напомнил, что поминальные дни перенесены на 6 июня. Доступ к кладбищам в Киеве ограничили.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 25 апреля в Украине подтвердили 8 125 случаев заражения COVID-19.

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