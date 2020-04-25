В Киеве коронавирус убил 21 человека, зараженных – уже 1159

Состоянием на 25 апреля в Киеве зафиксировали 1159 зараженных COVID-19. Всего в столице от коронавируса умерли 21 человек.
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За прошедшие сутки, количество больных возросло на 37 человек, среди них четверо медиков. Об этом в Телеграм-канал сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Заболевшие за сутки:
22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет
11 мужчин от 18 до 82 лет
1 девушка и 3 юношей возрастом до 17 лет.
"Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Поправилось в сутки 7 киевлян. Всего за это время излечились 60 человек", – отметил Кличко.
Количество новых больных по районах:
Печерский +1
Шевченковский +7
Соломенский 2
Днепровский +6
Святошинский 0
Деснянский +8
Подольский +4
Голосеевский +1
Оболонский +2
Дарницкий +8
Глава столицы напомнил, что поминальные дни перенесены на 6 июня. Доступ к кладбищам в Киеве ограничили.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 25 апреля в Украине подтвердили 8 125 случаев заражения COVID-19.
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