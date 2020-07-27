В Киеве коронавирус снизил темп: Кличко озвучил статистику

В Киеве по состоянию на утро 27 июля зафиксировали 7690 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 70 человек.

В то же время еще 26 июля сообщалось о 95 новых случаях коронавируса в городе. Пост со статистикой появился на странице мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек. На сегодня в столице уже 7690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram / Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет, 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, а также три девочки от шести до девяти лет, три мальчика от трех до восьми лет. В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов.

Кличко также отметил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13, в Дарницком – 12, в Соломенском – 9.

Согласно статистике, опубликованной мэром Киева, в столице от коронавируса уже выздоровели 2748 человек, впрочем, умерли – 129.

Пост Кличко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что пациенты с сахарным диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают от коронавируса.