В Киеве коронавирусом заразился 551 человек: под угрозой оказались дети

В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет, 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, а также шесть детей (три девочки и столько же мальчиков) в возрасте до 7 лет.

Пятеро из этих людей – медики. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 14 апреля, который транслировала пресс служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, к сожалению, увеличилось за прошедшие сутки еще на 56 человек. Из них – пятеро медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще один летальный случай. В общем в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

В Киеве коронавирусом заразился 551 человек. Иллюстрация

"Заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет и 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, а также шестеро детей (трое девочек и трое мальчиков) в возрасте до 7 лет", – добавил он.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По словам главы Киева, из них 11 человек были доставлены в больницы столицы, другие же – остались дома, на самоизоляции, под контролем медиков. Из случаев, зарегистрированных за сутки, два – в Киево-Печерской лавре.

"А также летальный случай, о котором я сказал, – это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре и был госпитализирован раньше оттуда. Мужчине было 42 года", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля подтвердили 775 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 551, а на территории области – до 224.