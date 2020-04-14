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14 апреля • обновлено в 13:10
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В Киеве коронавирусом заразился 551 человек: под угрозой оказались дети

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В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет, 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, а также шесть детей (три девочки и столько же мальчиков) в возрасте до 7 лет.

Пятеро из этих людей – медики. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 14 апреля, который транслировала пресс служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, к сожалению, увеличилось за прошедшие сутки еще на 56 человек. Из них – пятеро медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще один летальный случай. В общем в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

В Киеве коронавирусом заразился 551 человек. Иллюстрация

В Киеве коронавирусом заразился 551 человек. Иллюстрация

"Заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет и 24 мужчин в возрасте от 21 до 82 лет, а также шестеро детей (трое девочек и трое мальчиков) в возрасте до 7 лет", – добавил он.

По словам главы Киева, из них 11 человек были доставлены в больницы столицы, другие же – остались дома, на самоизоляции, под контролем медиков. Из случаев, зарегистрированных за сутки, два – в Киево-Печерской лавре.

"А также летальный случай, о котором я сказал, – это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре и был госпитализирован раньше оттуда. Мужчине было 42 года", – добавил Кличко.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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