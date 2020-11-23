В Киеве коронавирус пересек отметку в 60 тысяч зараженных: регион держится в лидерах

В Киеве за последние сутки выявили еще 1212 случаев коронавируса, из-за чего общее количество заражений в столице достигло отметки 60 218.

В общем Киевщина несколько недель подряд является лидером среди всех регионов Украины по ежедневному приросту больных. Обновленные данные предоставил сайт СНБО.

Согласно им, за минувшие сутки коронавирусная болезнь унесла жизни еще 19 киевлян, тогда как в целом за время пандемии в Киеве зафиксировано 1142 смерти от нее. Только двое жителей города смогли побороть инфекцию, всего выздоровели 20 744 пациента.

Примечательно, что Киевская область оказалась третьей после столицы и Днепропетровщины по суточному приросту новых больных COVID-19. За последние 24 часа там выявили еще 870 случаев инфицирования, а общее количество достигло 31 212. Еще двое жителей региона умерли от последствий болезни (всего 626), а 55 (всего 12 218) смогли вылечиться.

Данные по коронавирусу в Киеве и области СНБО

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