В Киеве коронавирус не снижает темп: добавилось еще 158 случаев

В Киеве по состоянию на утро 14 августа было подтверждено 10160 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 158 жителей столицы.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Количество больных в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 158 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 150 жителей нашего города. На сегодня в столице уже 10160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

Коронавирус в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет, 72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, а также две девочки двух и 16 лет, три мальчика от одного до 12 лет. В частности, речь и о четырех медиках.

"За прошедшие сутки выздоровели 38 человек. Всего коронавирус преодолели 3316 жителей Киева", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 37, в Оболонском и Соломенском – по 23, в Днепровском – 22.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 14 августа было подтверждено уже 4429 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 52 человек, выздоровели только двое больных, умерли за это время четыре человека.