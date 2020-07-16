В Киеве коронавирус не отступил: зафиксировано более 100 новых случаев

В Киеве по состоянию на 16 июля было зафиксировано 6613 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 116 жителей столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он призвал людей не пренебрегать своим здоровьем и быть осторожными.

"Друзья! Еще у 116 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. На сегодня в столице уже 6613 подтвержденных случаев COVID-19", – написал Кличко.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, а также две девочки, которым 15 и 17 лет, двое мальчиков, которым шесть и восемь. Из них в больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.

Мэр Киева отметил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 21, в Деснянском – 20, в Голосеевская – 18.

Согласно статистике, опубликованной на странице Кличко в Telegram, в столице коронавирус унес жизни уже 126 человек, в то же время выздоровели – 2160.

Пост Кличко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 16 июля было зафиксировано 3144 подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 16 человек, однако выздоровели за это время 86 жителей области, умер один человек.