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29 мая • обновлено в 12:27
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В Киеве коронавирус начал "сдаваться": количество выздоровевших резко пошло вверх

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В Киеве по состоянию на 29 мая зафиксировали 2849 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в столице коронавирусом заразились 56 человек, однако выздоровел за это время 91 пациент.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 56 человек. Из них 17 – медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии 65 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет, 29 мужчин возрасте от 26 до 67 лет, а также девять детей (три девочки четырех, восьми и девяти лет, шесть мальчиков от двух до 17 лет). Из них в больницы столицы госпитализировали 11 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровел за минувшие сутки в столице, хорошая новость, 91 человек. Всего коронавирус преодолели 597 жителей города", – заявил мэр Киева.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Telegram/Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на 29 мая количество случаев коронавируса выросло до 1535.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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