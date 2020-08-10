В Киеве коронавирус начал отступать: за сутки обнаружено лишь 66 новых случаев

В Киеве значительно уменьшилось количество случаев коронавируса, выявленных за сутки. Если 8 августа сообщалось о 200 новых зараженных, 9 августа – о 120, то 10 августа – только о 66.

Всего в столице уже 9564 подтвержденных случая COVID-19. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 66 человек. На сегодня в столице уже 9564 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – пояснил он.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram / Виталий Кличко

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет, 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет, а также две девочки двух и 15 лет, 4-летний мальчик. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов.

Кличко отметил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 14, в Дарницком – 10, в Деснянском – девять.

Согласно статистике, опубликованной мэром, в столице от коронавируса выздоровели уже 3214 человек, а умерли – 147.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 10 августа было подтверждено уже 4197 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 21 человека, выздоровели – только девять, умер за это время еще один человек.