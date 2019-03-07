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/Жизнь столицы

В Киеве на ребенка свалилась лошадь: что известно

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В Киеве на 13-летнюю девочку упала лошадь. Ребенок получил тяжелые травмы.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, случай произошел на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе.

В результате происшествия девочка получила перелом нескольких ребер. Прибывшие врачи "скорой" на месте оказали пострадавшей медицинскую помощь, после чего доставили ее в детскую специализированную больницу.

Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Случай произошел на проспекте Академика Глушкова

Случай произошел на проспекте Академика Глушкова

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Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из школ Киева две ученицы отравились психотропами во время уроков. Первую помощь пострадавшим оказали в школьном медпункте, после чего обе были госпитализированы.

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Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
дети
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