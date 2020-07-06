В Киеве количество зараженных коронавирусом в тяжелом состоянии не уменьшается, – Кличко

В Киеве по состоянию на 6 июля количество зараженных коронавирусом, которые находились в тяжелом состоянии, не уменьшалось.

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Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, в медучреждениях Киева по состоянию на 6 июля находилось 44 человека, в том числе и четверо детей, с подозрением на коронавирус (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не уменьшается в столице количество пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницах города с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сегодня 279 больных, в том числе, 12 детей", – подчеркнул Кличко.

"В тяжелом состоянии 47 пациентов. На кроватях интенсивной реанимации находятся 25 больных. Четыре человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки сегодня требуют 72 больных коронавирусом", – добавил мэр Киева.

Он также отметил, что с диагнозом "пневмония" за минувшие сутки в столице госпитализировали 18 жителей, а всего воспаление легких в медучреждениях города по состоянию на 6 июля продолжали лечить у 439 больных.

"Заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, сегодня составляет 39%. Это, напомню, в медучреждениях первой волны – в восьми больницах и двух роддомах, где в целом мы подготовили почти 900 мест. Еще 800 коек подготовлены в больницах второй волны", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 6 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5602 человек. За минувшие сутки в столице обнаружили 59 новых случаев COVID-19.