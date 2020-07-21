В Киеве количество зараженных коронавирусом перешло отметку в 7 тысяч

В Киеве по состоянию на утро 21 июля было зафиксировано 7034 подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 73 человек.

Об этом написал мэр столицы Украины Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он попросил людей быть осторожными и не пренебрегать правилами.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 73 человека. На сегодня в столице уже 7034 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет, 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также пять девочек от двух до семи лет, три мальчика от четырех до восьми лет. В частности, речь и о трех медиках. В больницы столицы госпитализировали трех пациентов.

"Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы", – отметил мэр Киева.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах – по 10.

Согласно статистике, опубликованной мэром, в городе коронавирус унес жизни 128 человек.

Пост Кличко Скриншот

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