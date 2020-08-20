В Киеве количество зараженных коронавирусом перешло отметку в 11 тысяч: Кличко озвучил свежие данные

В Киеве по состоянию на 20 августа количество случаев коронавируса выросло до 11172. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 227 человек.

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Telegram.Он отметил, что угроза – не призрачная, а предотвратить ее можно, соблюдая необходимые правила безопасности.

"Количество больных коронавирусом в Киеве и дальше увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 227 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. На сегодня в столице уже 11172 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, а также пять девочек от пяти до 16 лет, четыре мальчика от двух лет до 10. В частности, речь и о трех медиках. В больницы столицы попали 37 пациентов.

"Выздоровел за минувшие сутки 101 человек. Всего коронавирус преодолели 3585 жителей Киева", – отметил Кличко.

Мэр также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Святошинском – 37, в Днепровском – 31.

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