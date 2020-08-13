В Киеве количество зараженных коронавирусом перешло отметку в 10 тысяч

Количество зараженных коронавирусом в Киеве по состоянию на 13 августа достигло 10 002 человек.

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Telegram. По его словам, сейчас от каждого зависит, насколько быстро будет распространяться вирус.

"У 133 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян. На сегодня в столице уже 10 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет, а также пять девочек от одного до 14 лет, два мальчика трех и 14 лет. В частности, речь и о шести медиках. В больницы столицы госпитализировали 22 пациента.

Кличко добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 38, в Соломенском – 19, в Деснянском – 16.

Согласно статистике, опубликованной мэром, в столице от коронавируса выздоровели уже 3278 жителей.

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