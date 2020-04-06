В Киеве количество случаев заражения коронавирусом превысило 250: четверо человек умерли

В Киеве по состоянию на 12:00 6 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло до 267, 12 человек вылечилось, четверо – умерли.

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За сутки COVID-19 обнаружили у 22 жителей города. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На сегодняшний день в столице уже 267 подтвержденных случаев COVID-19. Заболели еще пять женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин в возрасте от 24 до 82 лет, в том числе два медика. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая COVID-19 в Киево-Печерской лавре", – подчеркнул он.

В Киеве количество случаев заражения коронавирусом превысило 250. Иллюстрация

По словам Кличко, девять человек госпитализированы, еще 13 остались дома, в самоизоляции, под наблюдением врачей. Экспресс-тестами было протестировано почти 2600 киевлян, с помощью лабораторного исследования проверено 2124 образца, "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза COVID-19 еще 97 образцов.

Как сообщалOBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на 9:00 понедельника, 6 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 выросло до 91.

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