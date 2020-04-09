В Киеве по состоянию на 12:00 9 апреля количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 335, умерло уже шесть человек.

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Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За прошедшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущими днями! Плюс 41 человек... Из них – двое медиков... еще один случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – заявил он.

В Киеве коронавирус за сутки обнаружили у 41 человека, один случай – летальный. Иллюстрация

По словам Кличко, за последние сутки коронавирус обнаружили у 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года, 29 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет, а также у маленькой девочки, которой всего шесть месяцев. В медучреждения Киева госпитализированы шесть человек, остальные находятся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Также мэр столицы отметил, что из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 – в Киево-Печерской лавре.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, было зафиксировано 300 случаев коронавируса, а в области – еще 130.

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