В Киеве по состоянию на 12:00 9 апреля количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 335, умерло уже шесть человек.

Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале.

"За прошедшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущими днями! На 41 человека... Из них – двое медиков... За прошедшие сутки в столице еще один случай, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – заявил он.

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