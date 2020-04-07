В Киеве количество случаев COVID-19 выросло до 279: уже пять человек погибло

В Киеве по состоянию на 12:00 7 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 выросло до 279, умерло пять человек, еще 12 выздоровело.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"За прошедшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось еще на 12 человек, из них четверо детей, один медик. Одна случай, к сожалению, летальный. Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – заявил он.

По словам Кличко, среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус, – три женщины в возрасте от 34 до 41 года, пять мужчин в возрасте от 31 до 67 лет, две девочки по 3 года и два мальчика 6-ти и 15-ти лет.

"Один мужчина 36-ти лет, к сожалению, умер. За его жизнь почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО – насыщение крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие. Поэтому спасти его не удалось", – подчеркнул глава Киева.

Он добавил, что из 12 человек двое были госпитализированы. Остальные 10 остались дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

"Большинство киевлян, у которых диагноз подтвердился за пришлые сутки, за пределы страны в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине", – сказал Кличко.

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