В Киеве количество больных коронавирусом выросло на 4 человека: уже 28

В Киеве подтвердили еще четыре случая заболевания коронавирусом COVID-19. Количество больных в городе выросло до 28 человек.
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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Двое пациентов – в Александровской больнице, а еще столько же – в самоизоляции дома под контролем врачей.
"Сегодня днем мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. То есть количество киевлян, заболевших COVID-19, выросла в столице до 28 человек", – заявил он.
В Киеве количество больных коронавирусом выросло на 4 человека. Иллюстрация
Среди новых четырех новых случаев:
17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне;
53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области;
женщина, в возрасте 28 лет, которая вернулась из Австрии;
21-летний юноша, который контактировал с больным родственником.
Пост Кличко
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с COVID-19.
Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые данные о ситуации с коронавирусом в Украине – по состоянию на утро 23 марта заболели 73 человека.
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