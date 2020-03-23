В Киеве количество больных коронавирусом выросло на 4 человека: уже 28

В Киеве подтвердили еще четыре случая заболевания коронавирусом COVID-19. Количество больных в городе выросло до 28 человек.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Двое пациентов – в Александровской больнице, а еще столько же – в самоизоляции дома под контролем врачей.

"Сегодня днем мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. То есть количество киевлян, заболевших COVID-19, выросла в столице до 28 человек", – заявил он.

В Киеве количество больных коронавирусом выросло на 4 человека. Иллюстрация

Среди новых четырех новых случаев:

17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне;

53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области;

женщина, в возрасте 28 лет, которая вернулась из Австрии;

21-летний юноша, который контактировал с больным родственником.

Пост Кличко Скриншот

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