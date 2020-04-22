В Киеве почти тысяча человек заболели коронавирусом: свежие данные

В Киеве зафиксировано 989 случаев заражения коронавирусом, за сутки количество больных увеличилось на 97 человек.

Выздоровели 39 жителей столицы, скончались 19. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 22 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Среди тех, у кого подтвердился коронавирус, 10 медиков.

В Киеве количество больных коронавирусом приблизилось к тысяче

За сутки вирус обнаружили у 34 женщин от 22 до 83 лет, 52 мужчин от 18 до 85 лет и 11 детей до 17 лет (7 девочек и 4 мальчика).

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус – 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. "В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", – сообщил Кличко.

Также, по словам мэра, городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу. И в случае необходимости осуществляют там дезинфекцию.

Кличко призвал всех жителей столицы строго придерживаться карантина. "Коронавирус, к сожалению, не идет на спад в Киеве. Мы приближаемся к пику", – пояснил он. Кличко напомнил, что поминальные дни в столице перенесли на 6 июня.

Мэр также предупредил, что в случае дальнейшего распространения вируса карантинные меры будут продлены.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине подтверждено 6592 случая COVID-19. Скончались 174 человека.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!