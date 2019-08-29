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В Киеве Кличко приехал на первое заседание новой Рады на велосипеде: фото

1.2т Читать материал на украинском

В четверг, 29 августа, мэр города Киев Виталий Кличко приехал на первое заседание Верховной Рады Украины IX созыва на велосипеде.

Об этом сообщили Vesti. Ряд СМИ опубликовал соответственные фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Ранее Кличка неоднократно замечали на велосипеде. На этом транспортном средстве он приезжал и на инаугурацию лидера Украины Владимира Зеленского, и на избирательный участок во время первого тура президентских выборов.

В Киеве Кличко приехал на заседание Рады на велосипеде

В Киеве Кличко приехал на заседание Рады на велосипеде

Главком

Новости
Первое заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция
Мэр города Киев Виталий Кличко приехал к парламенту на велосипеде

Мэр города Киев Виталий Кличко приехал к парламенту на велосипеде

Информатор

Там началось первое заседание Верховной Рады Украины IX созыва

Там началось первое заседание Верховной Рады Украины IX созыва

Информатор

Ранее Кличка неоднократно замечали на этом транспортном средстве

Ранее Кличка неоднократно замечали на этом транспортном средстве

Главком

Мэр города Киев Виталий Кличко приехал к парламенту на велосипеде

Мэр города Киев Виталий Кличко приехал к парламенту на велосипеде

Vesti

Там началось первое заседание Верховной Рады Украины IX созыва

Там началось первое заседание Верховной Рады Украины IX созыва

Vesti

Ранее Кличка неоднократно замечали на этом транспортном средстве

Ранее Кличка неоднократно замечали на этом транспортном средстве

Vesti

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Кличко проголосовал на избирательном участке в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна во время первого тура президентских выборов. Он приехал туда на велосипеде сразу после тренировки. Также были опубликованы фото, как Кличко, чтобы попасть на инаугурацию Зеленского, проехался правительственным кварталом на велосипеде.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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