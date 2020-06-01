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1 июня • обновлено в 06:05
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В Киеве камера зафиксировала первого нарушителя ПДД

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В полночь 1 июня в Соломенском районе Киева камера зафиксировала первый автомобиль, нарушивший скоростной режим.

Женщина на Audi Q7 двигалась по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме до 70. Об этом на своей странице в Facebook рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Теперь владелица автомобиля заплатит штраф.

В Киеве камера зафиксировала первого нарушителя ПДД

В Киеве камера зафиксировала первого нарушителя ПДД

"Теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего", – написал Геращенко.

Он отметил, что сумма штрафа зависит от скорости его оплаты. Если нарушительница оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней – 255 гривен.

"Если не оплатит, по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции", – отметил замминистра.

Раньше OBOZREVATEL писал, что в Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД и опубликовал список адресов, где они установлены.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Тег
ПДД
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Кияни Жизнь столицы

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