В Киеве кафе и рестораны обязали протестировать сотрудников на COVID-19

В Киеве владельцы и руководители торговых сетей, заведений общественного питания, сферы бытового обслуживания должны будут организовать тестирование сотрудников на COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 22 июня, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, дело в том, что эти люди работают в компаниях, где большое количество посетителей и высокая вероятностью инфицирования коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Хочу сообщить, что штаб по чрезвычайным ситуациям города принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, заведений общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Их нужно делать раз в месяц", – объяснил Кличко.

Глава Киева добавил, что город увеличивает количество тестирований на COVID-19, ведь все больше людей начало обращаться к медикам с симптомами коронавируса и воспалением легких. Также он отметил, что показатель тестирования в столице – самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 тысяч жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 22 июня зафиксировали 4368 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 43 человек.