В Киеве к праздникам нарядили известные скульптуры: фото

В Киеве к празднику Дня святого Николая нарядили скульптуру ежика, расположенную в центре города, на улице Рейтарской. Его утеплили яркими детскими носочками.
Фотографии "Ежика в тумане" с подарками опубликовал на своей странице в Facebook журналист Александр Марущак. Кроме носков, у скульптуры также появилась игрушка, приколотая к иголкам.
Facebook Александр Марущак
Также в декабре одели скульптуры малышей на Почтовой площади, которые символизируют основателей Киева Кия, Щека, Хорива и Лыбиди. У них появились теплые костюмчики, брюки и шапочки, пишет "Сегодня".
Facebook Александр Марущак
Facebook Александр Марущак
"Идея сделать такой необычный подарок возникла у Александра Марущака. После опубликованного поста в соцсетях это поддержали отечественные текстильщики. За краткий срок — всего около недели — им удалось сделать замеры и пошить симпатичную одежду для малышей-основателей", — разъяснили в издании.
Полюбоваться скульптурой ежика киевляне и гости столицы могут неподалеку от "Золотых воротах"
Ежик в тумане на карте
Google-карты
Скульптуры деток Кия, Щека, Хорива и Лыбиди находятся в нескольких минутах ходьбы от "Почтовой площади", прямо рядом с Речным вокзалом.
Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в центре Киева появилась необычная мини-скульптура слоника. Бронзовую достопримечательность посвятили фонтану, который был в Киеве в 30-х годах XX века.
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