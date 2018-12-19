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/Жизнь столицы

В Киеве к праздникам нарядили известные скульптуры: фото

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В Киеве к празднику Дня святого Николая нарядили скульптуру ежика, расположенную в центре города, на улице Рейтарской. Его утеплили яркими детскими носочками.

Фотографии "Ежика в тумане" с подарками опубликовал на своей странице в Facebook журналист Александр Марущак. Кроме носков, у скульптуры также появилась игрушка, приколотая к иголкам.

В Киеве к праздникам нарядили известные скульптуры: фото

Facebook Александр Марущак

Также в декабре одели скульптуры малышей на Почтовой площади, которые символизируют основателей Киева Кия, Щека, Хорива и Лыбиди. У них появились теплые костюмчики, брюки и шапочки, пишет "Сегодня".

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В Киеве к праздникам нарядили известные скульптуры: фото

Facebook Александр Марущак

В Киеве к праздникам нарядили известные скульптуры: фото

Facebook Александр Марущак

"Идея сделать такой необычный подарок возникла у Александра Марущака. После опубликованного поста в соцсетях это поддержали отечественные текстильщики. За краткий срок — всего около недели — им удалось сделать замеры и пошить симпатичную одежду для малышей-основателей", — разъяснили в издании.

Полюбоваться скульптурой ежика киевляне и гости столицы могут неподалеку от "Золотых воротах"

Ежик в тумане на карте

Ежик в тумане на карте

Google-карты

Скульптуры деток Кия, Щека, Хорива и Лыбиди находятся в нескольких минутах ходьбы от "Почтовой площади", прямо рядом с Речным вокзалом.

В Киеве к праздникам нарядили известные скульптуры: фото

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в центре Киева появилась необычная мини-скульптура слоника. Бронзовую достопримечательность посвятили фонтану, который был в Киеве в 30-х годах XX века.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Вот дебилы
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