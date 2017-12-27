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В Киеве известному журналисту повредили элитное авто

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В Киеве с автомобиля Porsche на улице неизвестные сняли две передние фары.

Об этом сообщил владелец машины, журналист Николай Малуха на странице в Facebook.

"Даже не знаю какую подпись придумать. В голове вертится что-то между "пролетарской борьбой за социальную справедливость" и "если украли правую фару, то подставь левую", - написал он.

Николай Малуха, Facebook

Под постом пользователи отметили, что у таких машин легко снимаются фары, а также опубликовали фото, на котором видно, что машина с европейскими номерами.

"Я слышал, что у них там как-то очень просто вынимаются фары, и в какой-то период целая эпидемия была - массово снимали с припаркованных на улице машин", - прокомментировал Александр Равчев.

Юрий Кривенко считает, что виноваты правоохранительные органы.

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"Это говорит о том, что полиция не эффективна, а в стране куча ворья, не брезгующего даже кражей фар", - подчеркнул он.

"Не крали фары - не ездил на Porsche. Это всемирная проблема с этими фарами", "Просто! "Ворье", "Если купил Porsche, купи и гараж - не рассматривается?" - пишут юзеры.

Как сообщал "Обозреватель", элитные авто в Киеве возмутили сеть.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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