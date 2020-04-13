В Киеве изменили схему движения на мосту Патона. Эксклюзивные фото и видео

В Киеве на аварийном мосту им. Патона с 13 апреля ввели временную схему организации дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор" в Facebook, а журналист OBOZREVATEL проверил, как все начало работать. В коропорации ранее отмечали, что здание ожидает масштабная реконструкция (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве изменили схему движения на мосту Патона

Как выяснил журналист издания, крайние правые полосы в обоих направлениях движения были закрыты из-за чрезмерной нагрузки на аварийный мост. Также сооружение потеряло реверсную полосу. На дороге была нанесена новая временная желтая разметка.

В Киеве изменили схему движения на мосту Патона

В Киеве изменили схему движения на мосту Патона

В Киеве изменили схему движения на мосту Патона

В Киеве изменили схему движения на мосту Патона

В Киеве изменили схему движения на мосту Патона

В Киеве изменили схему движения на мосту Патона

В Киеве изменили схему движения на мосту Патона

В Киеве изменили схему движения на мосту Патона

Как сообщал OBOZREVATEL: