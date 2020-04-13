В Киеве изменили схему движения на мосту Патона. Эксклюзивные фото и видео

В Киеве на аварийном мосту им. Патона с 13 апреля ввели временную схему организации дорожного движения.
Об этом сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор" в Facebook, а журналист OBOZREVATEL проверил, как все начало работать. В коропорации ранее отмечали, что здание ожидает масштабная реконструкция (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В Киеве изменили схему движения на мосту Патона
Как выяснил журналист издания, крайние правые полосы в обоих направлениях движения были закрыты из-за чрезмерной нагрузки на аварийный мост. Также сооружение потеряло реверсную полосу. На дороге была нанесена новая временная желтая разметка.
В Киеве изменили схему движения на мосту Патона
В Киеве изменили схему движения на мосту Патона
В Киеве изменили схему движения на мосту Патона
В Киеве изменили схему движения на мосту Патона
В Киеве изменили схему движения на мосту Патона
В Киеве изменили схему движения на мосту Патона
В Киеве изменили схему движения на мосту Патона
В Киеве изменили схему движения на мосту Патона
Как сообщал OBOZREVATEL:
Представитель Института электросварки, доктор технических наук Валерий Позняков еще в конце 2019 года заявил, что уникальный мост Патона в Киеве находился в критическом состоянии и нуждался в реконструкции.
Уже в феврале 2020 года выяснилось, что власти Киева были готовы к проведению работ по реконструкции аварийного моста Патона, но еще ждали ответа от Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
В Киеве с 10 февраля на аварийном мосту Патона должны были ограничить движение несколькими полосами. Специалисты должны были начать обследование сооружения для дальнейшей его реконструкции.
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