В Киеве 6 ноября отменили несколько утренних рейсов городских электричек.

Причиной стали акты вандализма. Об этом написали на сайте "Киевпасстранс".

"В утреннее время по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", – говорится в сообщении.

В Киеве из-за вандалов отменили несколько рейсов электричек

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве со среды, 30 октября, каждое утро в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать вход на станцию метро "Золотые ворота". Проведение ремонтных работ продлится до 9 февраля 2021 года.

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