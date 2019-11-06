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6 ноября • обновлено в 10:36
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В Киеве из-за вандалов отменили несколько рейсов электричек

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В Киеве 6 ноября отменили несколько утренних рейсов городских электричек.

Причиной стали акты вандализма. Об этом написали на сайте "Киевпасстранс".

"В утреннее время по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", – говорится в сообщении.

В Киеве из-за вандалов отменили несколько рейсов электричек

В Киеве из-за вандалов отменили несколько рейсов электричек

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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