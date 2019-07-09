В Киеве из-за ураганного ветра объявили штормовое предупреждение

В Киеве до конца суток 9 июля будут порывы ветра 15-18 метров в секунду. В связи с этим жителей предупредили о высокой опасности падения деревьев.

В пресс-службе КГГА напомнили, что во время шквальных порыв нельзя ходить, стоять и парковать машины под высокими деревьями, особенно тополями. Также нужно держаться подальше от линий электропередачи и рекламных бордов.

В случае усиления ветра рекомендовали спрятаться в ближайшем помещении, а дома закрыть все окна, с балконов убрать вещи, которые могут выпасть наружу.

Сильный ветер Иллюстрация

В случае падения деревьев или веток посоветовали обратиться в экстренные службы.

Как писал OBOZREVATEL, во вторник, 9 июля, в Украине также продолжатся дожди. Ливни по прогнозу пройдут на Западной Украине и частично в Одесской области.

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