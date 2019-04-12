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/Жизнь столицы

В Киеве из-за Шулявского моста перекроют важнейший проспект

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В Киеве с 13 по 19 апреля частично будут ограничивать движение на проспекте Победы. Это связано с возведением обновленного Шулявского путепровода.

С 13 по 15 число перекроют участок, ведущий к центру города, сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Дирекцию строительства путе-транспортных сооружений Киева.

"Днем 16-19 апреля частично перекроют движение по направлению к области (выезду из Киева. – Ред.), а ночью 16, 17, 18, 19 и 20 апреля движение будет перекрыто с 23:00 до 6 утра", – уточнили в пресс-службе.

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В Киеве перекрыли Шулявский мост: город застыл в пробках. Карта объезда
В Киеве из-за Шулявского моста перекроют важнейший проспект

Facebook Віталій Кличко

Как известно, проспект Победы является одной из самых важных транспортных артерий города, поскольку лежит на пути из пригорода и ведет к центру столицы.

После перекрытия Шулявского моста на этом проспекте наблюдаются значительные затруднения движения.

Как писал OBOZREVATEL, работы по возведению обновленного путепровода начались 17 марта. Предполагается, что они продлятся 17 месяцев.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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