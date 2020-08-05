В Киеве из-за ремонта ограничат вход на центральную станцию метро: названы даты

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 15:05, 5.08.2020 Обновлено: 15:52, 5.08.2020

В Киеве начнут ремонт эскалатора на станции метро "Вокзальная" (красная ветка).

Поэтому с 6 по 26 августа вероятны ограничения на вход в часы пик. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своей странице в Telegram.

Ожидается, что это позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию "Вокзальная", и избежать скоплений людей на платформе из соображений безопасности.

"В августе будет внеплановый ремонт одного из трех эскалаторов, что работают на станции. Метрополитен просит прощения за неудобства и призывает соблюдать правила безопасности", – говорится в посте.

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 5 августа у станции метрополитена "Лукьяновская" обнаружили подозрительный предмет. Впоследствии в полиции уточнили, что ничего опасного на месте найдено не было.

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