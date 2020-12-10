В Киеве из-за прорыва трубы несколько многоэтажек остались без воды

В Деснянском районе Киева 10 декабря три жилых многоэтажных дома по улице Каштановой остались без холодной воды.

Как сообщили OBOZREVATEL в КП "Киевводоканал", произошел прорыв трубы диаметром 200 миллиметров(чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам коммунальщиков, как только будут решены организационные вопрос, которые касаются ремонтных работ, к ним сразу же приступят. При этом на предприятии не смоги сказать, когда начнется ремонт.

"Произведено отключение (холодной воды – Ред.). На данный момент у нас нет цистерн, чтобы привезти туда (питьевую – Ред.) воду. Четыре автоцистерны есть, но в двух она замерзла. Еще две находятся на других объектах. Как только мы отогреем хоть одну машину, то сразу ее направим", – рассказали в Киевводоканале.

Нам уточнили, что без водоснабжения остались та часть жителей, которые живут с 1 по 9 этаж. Отметим, что в зоне прорыва находятся два 16-этажных и один 9-этажный дома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве прорыв трубы превратил подъезд дома в "водопад". Авария произошла на улице Вацлава Гавела, 83.