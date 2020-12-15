В Киеве из-за митингов и ДТП образовались пробки. Карта

По состоянию на 16:15 15 декабря в Киеве из-за протестов митингующих и дорожно-транспортных происшествий образовались пробки на дорогах.

Согласно данным Google Maps, полностью перекрыта улица Грушевского и частично Крещатик. При этом на главной столичной улице произошло ДТП.

Также перекрыто движение на улицах Михайловская и Большая Житомирская. Из-за ДТП осложнено движение авто по улицам Волошская, Физкультуры, Василия Липковского, Михаила Заднепровского, бульвара Дружбы Народов и Набережного шоссе.

Аварии на дорогах произошли в районе зоопарка на улице Александра Довженко, на проспектах Науки, Победы, Валерия Лобановского, Голосеевском и улице Академика Туполева и Саперно-Слободской.

На Большой окружной дороге также случились два ДТП: одно в районе Виноградаря, второе недалеко от метро "Житомирская".

Из-за ДТП тянучка образовалась на Южном и Северном мосту в обе стороны движения. На левом берегу Киева ДТП произошли на улицах Здолбуновской, Гната Хоткевича и Владимира Маяковского.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Соломенском районе Киева на проезжую часть Шулявского моста упало несколько столбов освещения.