В Киеве заговорили о подорожании проезда в маршрутках до 15 гривен

Олег Тимченко Жизнь столицы 10:30, 16.12.2020 Обновлено: 10:50, 16.12.2020

Перевозчики могу поднять вопрос повышения цен на проезд в маршрутках от 10 до 15 гривен, после окончания локдауна в январе 2020 года.

Как рассказал OBOZREVATEL глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, стоимость будет зависеть от нескольких факторов.

"Сейчас ждем ограничений, которые будут в январе, и уже только в феврале об этом вопросе можно будет предметно говорить… Если мы пойдем на такой шаг, то это (рост цен на проезд – Ред.) будет зависит от длины и сложности маршрута. Но не больше 15 гривен", – уточнил Моисеенко.

Он добавил, что вопрос повышения стоимости проезда в транспорте поднимался после первого локдауна весной этого года, когда были введены ряд ограничений на перевозки.

На данный момент рост тарифов, по его словам, нужен "не для того, чтобы больше зарабатывать, а для того, чтобы просто остаться на плаву".

"Чтобы вы понимали – для пасстранса в этом году из 2,7 миллиарда гривен было предусмотрено 1 миллиард на компенсацию льготных перевозок. Еще 1,7 миллиарда на "регулирование тарифов". То есть, пасстранс возит пассажиров за 8 гривен, а обоснованный тариф у них, грубо говоря, 14 гривен. Город им доплачивает эту разницу", – резюмировал Моисеенко.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, эксперт предположил, что в Киеве в начале 2021 года стоимость проезда в маршрутках может вырасти до 12 гривен.

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