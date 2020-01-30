В Киеве с 30 января по 1 февраля будут временно ограничивать движение транспорта. Причиной этого является визит в Украину Государственного секретаря США Майка Помпео.

Также 30 января и 1 февраля ограничения коснутся Бориспольского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины на своей странице в Facebook.

Согласно украинским нормативно-правовым актам, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые приезжают в страну с официальными или рабочими визитами, предоставляется государственная охрана.

В Киеве из-за кортежа решили перекрыть дороги. Иллюстрация

Так, Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации США на территории Украины во время визита.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах Киева сняли необычный кортеж. Он состоял из двух очень ярких и эксклюзивных автомобилей, общая стоимость которых – примерно полмиллиона долларов.

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