В Киеве из-за коронавируса закрыли сервисный центр МВД

Марина Лисничук Жизнь столицы 15:24, 16.06.2020 Обновлено: 15:42, 16.06.2020

В Киеве коронавирусной инфекцией заразились сотрудники сервисного центра Министерства внутренних дел.

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В связи с этим учреждение временно закрыли для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба МВД на странице в Facebook.

Речь идет о центре №8047 по улице Большой Окружной, 110 а в столице.

"Лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД в г. Киеве", – заверили в ведомстве.

Скриншот/Региональный сервисный центр МВД в Киеве

О возобновлении работы указанного центра пообещали сообщить позже на официальном сайте.

В то же время в ведомстве призвали граждан не забывать о том, что в стране все еще продолжается карантин, и придерживаться рекомендаций, чтобы не заразиться COVID-19.

"Носите защитные маски и перчатки, мойте тщательно руки и соблюдайте безопасную дистанцию", – говорится в сообщении.

Скриншот/Facebook МВД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на вторник, 16 июня, число случаев заражения коронавирусом достигло 3985. За последние сутки болезнь обнаружили у 28 пациентов. Это на 38 случаев меньше, чем днем ранее.

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