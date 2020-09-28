В Киеве из-за коронавируса закрыли часть школ и детсадов

В Киеве на карантин закрыли шесть школ и три детсада из-за заболевания коронавирусом (COVID-19)

Об этом на брифинге в понедельник, 28 сентября, сообщил глава столицы Виталий Кличко. Всего на самоизоляцию и дистанционное обучение перевели 290 классов в 126 школах столицы.

"Всего коронавирус обнаружили у 346 школьников и 190 педагогов", – добавил городской голова.

Также Кличко сообщил, что в детских садах – из-за случаев вируса – временно закрыты 23 группы.

"Три детсада – на карантине. По одному: в Печерском, Святошинском и Деснянском районах. Наполняемость детей в садиках сегодня – более 52%", – подчеркнул он.

Всего за весь период пандемии в Киеве заболели 1592 ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошла вспышка COVID-19 среди женщин и детей.