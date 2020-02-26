В Киеве из-за коронавируса COVID-19, который постепенно распространяется во всем мире, люди начали массово раскупать санитарные маски. Некоторые даже брали по 200 штук сразу.

О массовой покупке рассказали в одной из аптек в центре города, написало информационное агентство УНН.

"Нам привозят их (Маски. – Ред.) один или два раза в неделю, и сразу их разметают, по 200 штук в одни руки", – подчеркнула сотрудница заведения.

В Киеве из-за коронавируса начали массово скупать медицинские маски. Иллюстрация

В другой аптеке возле станции метро "Майдан Незалежности" работники рассказали, что 26 февраля маски были в наличии, но еще утром их раскупили. Они отсутствовали в таких заведениях и возле станции "Арсенальная".

В аптеках спальных районов столицы в этот день наблюдалась похожая ситуация. Защитные средства отсутствовали, впрочем, сотрудники учреждений обещали, что со временем их привезут, вероятно, по более высокой цене. В большинстве украинских онлайн-аптек масок тоже не было.

По информации журналистов, 26 февраля такие защитные средства стоили 5 гривен, хотя раньше их стоимость была 2 гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 замедлил темпы в Китае, а количество выздоровевших там увеличилось. В то же время в Италии резко выросло число инфицированных.

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