В Киеве из-за коронавируса могут отменить линейки 1 сентября: озвучено условие

Если Киев до 1 сентября окажется в "оранжевой" карантинной зоне, то проведение торжественных линеек для школьников будет отменено.

Об этом рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан в комментарии сайту "Сегодня". Он назвал правила, которые должны будут соблюдать учителя, дети и их родители.

По словам чиновника, опыт показывает, что очень важно не допустить больного человека на работу или больного ребенка на учебу. Поэтому должен быть выработан жесткий контроль.

"Это могут сделать родители ученика еще дома, проверив температуру ребенка перед походом в школу. А в школе должны следить за состоянием здоровья штатного персонала и учителей. И придерживаться жесткого санитарного контроля, который должен заработать с 1 сентября во всех учебных заведениях города", – объяснил Рубан.

Он отметил, что все участники учебного процесса должны быть обеспечены защитными средствами. Также в школах должны быть антисептики. Не менее важными, по мнению специалиста, является соблюдение безопасной социальной дистанции.

Чиновник добавил, что, хотя линейки, приуроченные к 1 сентября, – это тоже скопление людей, но они относятся к культурно-массовым мероприятиям.

"Их можно проводить, если населенный пункт находится в "зеленой" или "желтой" зонах. Но с соблюдением всех норм и правил: маски, антисептик и безопасная дистанция. Кроме того, линейку нужно проводить на отдельной территории, где для каждого человека обеспечат площадь в пять квадратных метров. Если Киев попадет в "оранжевую" зону опасности – то все линейки отменяются. В этом случае проводить их запрещено", – подчеркнул Рубан.

По его словам, в учебных заведениях введется еще одно правило, связано с наступлением осени. Речь о контроле за микроклиматом в помещениях.

"Научно обосновано, что этот возбудитель передается в закрытых сухих и максимально влажных помещениях... Норма – 40-60% влажности, а температура в помещениях должна быть не более +20...+25 градусов", – пояснил специалист.

Он добавил, что существует еще один важный нюанс – если кто-то заболел или появились симптомы болезни, ему следует немедленно обратиться к врачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 26 августа в Украине официально подтверждено 110085 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1670 – выявлено за минувшие сутки.