В Киеве могут ограничить движение всего транспорта, если количество зараженных коронавирусом COVID-19 будет расти.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "112 Украина". Это не будет касаться только тех авто, которые будут отвозить на работу людей, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. В частности, речь о сотрудниках коммунальных предприятий, департаментов по чрезвычайным ситуациям, врачах, спасателях.
"Если у нас ситуация будет развиваться дальше, а мы видим, что за минувшие сутки количество заболеваний в Украине увеличилось почти вдвое, если количество будет увеличиваться, мы не исключаем, что можем вообще ограничить передвижение транспортом по нашему городу", – подчеркнул чиновник.
В Киеве из-за коронавируса могут ограничить движение всего транспорта. Иллюстрация
Кличко добавил, что в ближайшие дни в столице могут ввести чрезвычайное положение, если распространение коронавируса будет продолжаться.
Примечательно, что первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник ранее уже заявлял, что власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Надо только осуществить юридические процедуры относительно соответствующих документов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.
По состоянию на 18 марта в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 16 человек. В Киеве все еще было двое зараженных, в области – столько же.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
В Киеве 19 марта подтвердили новый случай заражения COVID-19. Это был уже третий больной в столице.
В тот же день в Украине в целом зафиксировали 26 случаев заражения новым коронавирусом.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.