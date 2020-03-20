В Киеве могут ограничить движение всего транспорта, если количество зараженных коронавирусом COVID-19 будет расти.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "112 Украина". Это не будет касаться только тех авто, которые будут отвозить на работу людей, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. В частности, речь о сотрудниках коммунальных предприятий, департаментов по чрезвычайным ситуациям, врачах, спасателях.

"Если у нас ситуация будет развиваться дальше, а мы видим, что за минувшие сутки количество заболеваний в Украине увеличилось почти вдвое, если количество будет увеличиваться, мы не исключаем, что можем вообще ограничить передвижение транспортом по нашему городу", – подчеркнул чиновник.

В Киеве из-за коронавируса могут ограничить движение всего транспорта. Иллюстрация

Кличко добавил, что в ближайшие дни в столице могут ввести чрезвычайное положение, если распространение коронавируса будет продолжаться.

Примечательно, что первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник ранее уже заявлял, что власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Надо только осуществить юридические процедуры относительно соответствующих документов.

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