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20 марта • обновлено в 15:16
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В Киеве из-за коронавируса могут ограничить движение всего транспорта

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В Киеве могут ограничить движение всего транспорта, если количество зараженных коронавирусом COVID-19 будет расти.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "112 Украина". Это не будет касаться только тех авто, которые будут отвозить на работу людей, обеспечивающих жизнедеятельность столицы. В частности, речь о сотрудниках коммунальных предприятий, департаментов по чрезвычайным ситуациям, врачах, спасателях.

"Если у нас ситуация будет развиваться дальше, а мы видим, что за минувшие сутки количество заболеваний в Украине увеличилось почти вдвое, если количество будет увеличиваться, мы не исключаем, что можем вообще ограничить передвижение транспортом по нашему городу", – подчеркнул чиновник.

В Киеве из-за коронавируса могут ограничить движение всего транспорта. Иллюстрация

В Киеве из-за коронавируса могут ограничить движение всего транспорта. Иллюстрация

Кличко добавил, что в ближайшие дни в столице могут ввести чрезвычайное положение, если распространение коронавируса будет продолжаться.

Примечательно, что первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник ранее уже заявлял, что власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Надо только осуществить юридические процедуры относительно соответствующих документов.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Не только лишь все усядутся в чешский трамвай 70х гг.
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